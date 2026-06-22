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Лидер сборной Германии разорвал медиальную коллатеральную связку

Защитник сборной Германии Шлоттербек выбыл с ЧМ-2026 из-за разрыва связки
Frank Gunn/Global Look Press

Защитник сборной Германии Нико Шлоттербек больше не сыграет на чемпионате мира 2026 года, сообщает Sky News.

Футболист получил травму по ходу матча второго тура против Кот-д'Ивуара. После медицинского обследования стало известно, что немец разорвал медиальную коллатеральную связку. На полноценное восстановление Шлоттербеку потребуется порядка двух месяцев.

Встреча Германии и Кот-д'Ивуара завершилась со счетом 2:1. На 30-й минуте матча счет открыл игрок сборной Кот-д'Ивуара Франк Кессье. На 60-й минуте счет сравнял немецкий футболист Дениз Ундав. Ундав уже в компенсированное время принес Германии победу. В турнирной таблице группы E Германия набрала шесть очков, у Кот-д'Ивуара три балла. У Кюрасао и Эквадора по одному очку.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

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