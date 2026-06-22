Лидер сборной Германии разорвал медиальную коллатеральную связку

Защитник сборной Германии Нико Шлоттербек больше не сыграет на чемпионате мира 2026 года, сообщает Sky News.

Футболист получил травму по ходу матча второго тура против Кот-д'Ивуара. После медицинского обследования стало известно, что немец разорвал медиальную коллатеральную связку. На полноценное восстановление Шлоттербеку потребуется порядка двух месяцев.

Встреча Германии и Кот-д'Ивуара завершилась со счетом 2:1. На 30-й минуте матча счет открыл игрок сборной Кот-д'Ивуара Франк Кессье. На 60-й минуте счет сравнял немецкий футболист Дениз Ундав. Ундав уже в компенсированное время принес Германии победу. В турнирной таблице группы E Германия набрала шесть очков, у Кот-д'Ивуара три балла. У Кюрасао и Эквадора по одному очку.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

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