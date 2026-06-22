Ибрагимович заснул во время матча ЧМ-2026

Ибрагимович заснул во время матча Бельгии и Ирана на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович заявил, что заснул во время матча Бельгии и Ирана на чемпионате мира 2026 года. Его слова приводит HLN.

«Я уснул на этом матче. Не хочу тратить на это слова», — заявил Ибрагимович в эфире Fox Sport.

Минувшей ночью сборная Бельгии сыграла вничью с национальной командой Ирана. Встреча, которая состоялась на стадионе «Соу-Фай» в американском городе Инглвуд, завершилась с результатом 0:0.

На 66-й минуте бельгийская сборная осталась в меньшинстве после того, как Натан Нгой получил прямую красную карточку. На 25-й минуте игры сборная Ирана имела возможность открыть счет в матче, отличился Мехди Тареми, однако гол был отменен из-за офсайда.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Дарио Эррера из Аргентины.

Ранее сборная Ирана оставила послание американцам на ЧМ-2026.