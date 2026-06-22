«Спартак» нацелен на покупку нового нападающего

Московский «Спартак» в летнее трансферное окно намерен приобрести нападающего казанского «Рубина» и сборной Албании Мирлинда Даку. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, спортивный блок красно-белых хочет заполучить 28-летнего форварда перед началом сезона-2026/27.

В минувшем сезоне Даку сыграл 24 матча в чемпионате России и забил десять мячей.

Новый сезон Российской премьер-лиги начнется в конце июля. По итогам сезона-2025/26 «Спартак» занял четвертое место в чемпионате России.

В последнем матче прошлого сезона «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3. По ходу празднования футболисты красно-белых сломали кубок.

В Суперкубке России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 18 июля в Нижнем Новгороде.

Ранее «Спартаку» предложили заплатить €10 млн за игрока из Казахстана.