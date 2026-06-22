Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

«Болеем за наших»: Сафин рассказал, кого поддерживает на ЧМ-2026

Экс-теннисист Сафин заявил, что более за испанцев на ЧМ-2026
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» Марат Сафин в интервью «Лучшему теннисному подкасту» заявил, что будет поддерживать испанскую сборную на мировом первенстве 2026 года.

«Ну, болеем за наших, то есть за испанцев. По идее, хотелось бы, чтобы они выиграли. Но я футбол не смотрю», — рассказал Сафин.

21 июня сборная Испании одержала победу над командой Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США) и завершилась со счетом 4:0.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 10-й минуте Ламин Ямаль открыл счет, замкнув прострел Оярсабаля. На 21-й минуте Оярсабаль забил после скидки Лапорта. На 24-й минуте он оформил дубль, замкнув прострел Ольмо. В начале второго тайма Кукурелья замкнул подачу с углового, и после рикошета мяч отскочил в ворота. В добавленное время арбитр отменил гол Феррана Торреса из-за офсайда.

Ранее во Франции раскритиковали расширение ЧМ-2026.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Когда вам не могут отказать в отпуске? 8 ситуаций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!