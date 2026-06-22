«Болеем за наших»: Сафин рассказал, кого поддерживает на ЧМ-2026

Экс-теннисист Сафин заявил, что более за испанцев на ЧМ-2026

Двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» Марат Сафин в интервью «Лучшему теннисному подкасту» заявил, что будет поддерживать испанскую сборную на мировом первенстве 2026 года.

«Ну, болеем за наших, то есть за испанцев. По идее, хотелось бы, чтобы они выиграли. Но я футбол не смотрю», — рассказал Сафин.

21 июня сборная Испании одержала победу над командой Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США) и завершилась со счетом 4:0.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 10-й минуте Ламин Ямаль открыл счет, замкнув прострел Оярсабаля. На 21-й минуте Оярсабаль забил после скидки Лапорта. На 24-й минуте он оформил дубль, замкнув прострел Ольмо. В начале второго тайма Кукурелья замкнул подачу с углового, и после рикошета мяч отскочил в ворота. В добавленное время арбитр отменил гол Феррана Торреса из-за офсайда.

Ранее во Франции раскритиковали расширение ЧМ-2026.