Теннисистка Андреева сохранила место в топ-5 рейтинга WTA

Первая ракетка России Мирра Андреева сохранила за собой пятое место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Лидером в таблице сильнейших теннисисток мира остается белоруска Арина Соболенко, на второй строчке располагается уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, на третьем месте продолжает находиться полька Ига Швентек.

В финальном матче «Ролан Гаррос» Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску и впервые в карьере выиграла турнир серии «Большого шлема». Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

Андреева ранее выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); она — победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее российская теннисистка вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге.