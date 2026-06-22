Во Франции отстранили журналистку за критику игрока сборной Бельгии на ЧМ-2026

Медиагруппа французского холдинга L'Equipe приняла решение отстранить журналистку Франс Пьеррон, которая раскритиковала бельгийского футболиста Жереми Доку за желание покинуть расположение национальной сборной для того, чтобы отправиться на роды к своей супруге.

Пьеррон заявила: «Сотни футболистов отдали бы все, чтобы быть на твоем месте, а ты хочешь туда, где отец бесполезен».

«L'Equipe дистанцируется от этих заявлений, которые противоречат ценностям группы, и приносит извинения футболисту, а также всем, кого задело это высказывание», — заявили в руководстве французского телеканала.

В данный момент Доку недоступен для игры за свою сборную из-за рецидива респираторной инфекции.

Минувшей ночью сборная Бельгии сыграла вничью с национальной командой Ирана. Встреча, которая состоялась на стадионе «Соу-Фай» в американском городе Инглвуд, завершилась с результатом 0:0.

На 66-й минуте бельгийская сборная осталась в меньшинстве после того, как Натан Нгой получил прямую красную карточку. На 25-й минуте игры сборная Ирана имела возможность открыть счет в матче, отличился Мехди Тареми, однако гол был отменен из-за офсайда.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Дарио Эррера из Аргентины.

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