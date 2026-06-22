Российский вратарь может сменить клуб в НХЛ

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский в межсезонье сменит клуб. Об этом в эфире развлекательного шоу NHL Tonight сообщил инсайдер Элиотт Фридман.

По его словам, с большой долей вероятности россиянин покинет стан «Пантер».

«Я слышал, что возвращение Бобровского [во «Флориду»] маловероятно», — заявил Фридман.

Действующее соглашение Бобровского и «Пантерз» с зарплатой в $10 млн истекает 1 июля 2026 года.

В ночь на 18 марта в матче против «Ванкувер Кэнакс» Сергей Бобровский провел свой 800-й раз в регулярных сезонах НХЛ. Таким образом, он превзошел достижение Николая Хабибулина в 799 игр и стал лидером среди всех российских голкиперов по этому показателю. В общем списке НХЛ Бобровский занимает 18-е место; рекордсменом лиги является Мартин Бродер (1266 матчей).

В составе «Флориды» Бобровский в 2024 и 2025 годах становился победителем розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что Сергей Бобровский намерен остаться в НХЛ до 44 лет.