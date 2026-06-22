Гол игрока РПЛ помог Кабо-Верде повторить достижение, державшееся 96 лет на ЧМ

Сборная Кабо-Верде на чемпионате мира — 2026 повторила редкое достижение национальной команды Аргентины, державшееся 96 лет. Об этом сообщает MisterChip в социальной сети X.

В ночь на 22 июня сборная Кабо-Верде сыграла вничью с национальной командой Уругвая, встреча завершилась со счетом 2:2, а первым в этой игре стал гол полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини в ворота Уругвая. Игрок оформил первый гол Кабо-Верде в истории чемпионатов мира.

До этого только одна сборная за всю историю чемпионатов мира забивала свой первый гол со штрафного удара: Аргентина — благодаря мячу Луиса Фелипе Монти в ворота Франции 15 июля 1930 года.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи Кабо-Верде и Уругвая, главным арбитром которой был назначен Эспен Эскос из Норвегии.

Сборные Уругвая и Кабо-Верде выступают в группе H вместе с национальными командами Испании и Саудовской Аравии, которые уже провели свой матч второго тура мирового первенства. Их игра завершилась уверенной победой испанских футболистов со счетом 4:0. Теперь у Уругвая и Кабо-Верде по два очка, Испания лидирует с четырьмя баллами.

Ранее вратарь сборной Кюрасао Элой Ром заявил, что ему должны установить памятник.