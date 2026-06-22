Сборной Ирана дали несколько часов, чтобы покинуть США после матча ЧМ

Тренер сборной Ирана Галенои: нам дали несколько часов, чтобы покинуть США

Главный тренер сборной Ирана по футболу Амир Галенои на пресс-конференции заявил, что команде дали считанные часы, чтобы покинуть Лос-Анджелес после матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Бельгии.

«Мы должны улететь», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Соу-Фай» в американском городе Инглвуд, завершилась с результатом 0:0. На 66-й минуте бельгийская сборная осталась в меньшинстве после того, как Натан Нгой получил прямую красную карточку. На 25-й минуте игры сборная Ирана имела возможность открыть счет в матче, отличился Мехди Тареми, однако гол был отменен из-за офсайда.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Дарио Эррера из Аргентины.

Сборные Бельгии и Ирана выступают в группе G вместе с национальными командами Новой Зеландии и Египта, которые свой матч проведут 22 июня в 4:00 по московскому времени. Теперь у бельгийских и иранских футболистов по два очка, у их соперников — пока по одному баллу.

Ранее в сборной Португалии объяснили, почему команда не играет только на Криштиану Роналду.