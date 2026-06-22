Игрок «Краснодара» Ленини забил мяч на ЧМ-2026 за Кабо-Верде

Игрок «Краснодара» Ленини открыл счет в матче Кабо-Верде и Уругвая на ЧМ-2026

Игрок «Краснодара» Кевин Ленини забил мяч за сборную Кабо-Верде в матче против национальной команды Уругвая во втором туре группового этапа чемпионата мира — 2026.

Он открыл счет в матче на 21-й минуте и стал автором первого гола сборной Кабо-Верде в истории чемпионатов мира.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Эспен Эскос из Норвегии.

Сборные Уругвая и Кабо-Верде выступают в группе H вместе с национальными командами Испании и Саудовской Аравии, которые уже провели свой матч второго тура мирового первенства. Их игра завершилась уверенной победой испанских футболистов со счетом 4:0.

В первом туре футболисты Кабо-Верде сенсационно сыграли вничью с Испанией.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

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