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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
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Результаты 11-го игрового дня чемпионата мира — 2026

Четыре матча были сыграны в 11-й день чемпионата мира — 2026
Kiyoshi Mio/Reuters

Четыре матча были сыграны в 11-й день чемпионата мира — 2026, на котором идет второй тур группового этапа.

В первом матче игрового дня сборная Испании разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 4:0. На 10-й минуте Ламин Ямаль открыл счет, замкнув прострел Оярсабаля. На 21-й минуте Оярсабаль забил после скидки Лапорта. На 24-й минуте он оформил дубль, замкнув прострел Ольмо. В начале второго тайма Кукурелья замкнул подачу с углового, и после рикошета мяч отскочил в ворота. В добавленное время арбитр отменил гол Феррана Торреса из-за офсайда.

Следом сборные Бельгии и Ирана не сумели выявить победителя и забить мячей — 0:0.

В третьем матче игрового дня сборная Кабо-Верде одержала вторую сенсационную ничью в матче с Уругваем — 2:2. Счет в матче открыл игрок Кабо-Верде Кевин Ленини, который выступает в «Краснодаре». Он отличился на 21-й минуте. В конце первого тайма сборная Уругвая забила дважды: на 44-й минуте отличился Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес, а на 45+6-й минуте забил Агустин Каноббио. На 61-й минуте Элио Варела сравнял счет.

Сборная Египта одержала первую победу в своей истории на чемпионате мира, обыграв Новую Зеландию. Счет в матче открыла Новая Зеландия, на 15-й минуте отличился Финн Сёрман. На 59-й минуте Мостафа Зико сравнял счет, через восемь минут Мохаммед Салах вывел египетскую команду вперед. Окончательный счет в матче установил Трезеге на 82-й минуте.

На следующий игровой день мундиаля будут сыграны четыре матча: АргентинаАвстрия (22 июня, 20:00 по московскому времени), ФранцияИрак (23 июня, 0:00 мск), НорвегияСенегал (23 июня, 3:00 мск), ИорданияАлжир (23 июня, 6:00 мск).

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