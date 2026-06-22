Гол Салаха помог Египту обыграть Новую Зеландию в матче ЧМ-2026

Сборная Египта уверенно обыграла команду Новой Зеландии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Би-Си Плэйс» в канадском Ванкувере, завершилась с результатом 3:1. Счет в матче открыла Новая Зеландия, на 15-й минуте отличился Финн Сёрман. На 59-й минуте Мостафа Зико сравнял счет, через восемь минут Мохаммед Салах вывел египетскую команду вперед. Окончательный счет в матче установил Трезеге на 82-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Омар Аль-Али из ОАЭ.

Сборные Новой Зелании и Египта выступают в группе G вместе с национальными командами Ирана и Бельгии, которые тоже уже сыграли матч второго тура мирового первенства и разошлись нулевой ничьей. Благодаря этой победе Египет возглавил свою группу с четырьмя баллами.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

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