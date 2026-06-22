Бельгия сенсационно не смогла обыграть Иран на ЧМ-2026

Сборная Бельгии сыграла вничью с национальной командой Ирана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Соу-Фай» в американском городе Инглвуд, завершилась с результатом 0:0.

На 66-й минуте бельгийская сборная осталась в меньшинстве после того, как Натан Нгой получил прямую красную карточку. На 25-й минуте игры сборная Ирана имела возможность открыть счет в матче, отличился Мехди Тареми, однако гол был отменен из-за офсайда.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Дарио Эррера из Аргентины.

Сборные Бельгии и Ирана выступают в группе G вместе с национальными командами Новой Зеландии и Египта, которые свой матч проведут 22 июня в 4:00 по московскому времени. Теперь у бельгийских и иранских футболистов по два очка, у их соперников — пока по одному баллу.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

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