«Думаете, меня уволят?» Тренер Саудовской Аравии о разгроме от Испании

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Георгиос Донис на пресс-конференции с иронией прокомментировал разгромное поражение своей команды от Испании в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

«Вы думаете, что меня уволят за то, что я сыграл против Испании по схеме 5-4-1? Мы начали матч по этой системе, чтобы сдерживать атаки соперника через фланги. Но мы плохо защищали свою штрафную и допустили слишком много ошибок при работе с мячом», — сказал Донис.

Встреча завершилась со счетом 4:0. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 10-й минуте Ламин Ямаль открыл счет, замкнув прострел Оярсабаля. На 21-й минуте Оярсабаль забил после скидки Лапорта. На 24-й минуте он оформил дубль, замкнув прострел Ольмо. В начале второго тайма Кукурелья замкнул подачу с углового, и после рикошета мяч отскочил в ворота. В добавленное время арбитр отменил гол Феррана Торреса из-за офсайда.

Испания набрала четыре очка в двух турах и возглавила турнирную таблицу группы Н. Саудовская Аравия с одним очком располагается на четвертом месте.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее 18-летний Ламин Ямаль назвал свой дебютный гол на ЧМ воплощением мечты.