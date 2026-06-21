Американский чемпион потребовал долю в UFC за свои заслуги

Американский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Джастин Гейджи заявил, что заслуживает долю в бизнесе промоушена за свой вклад в развитие организации. Об этом пишет MMAJunkie.

«Я нахожусь в том положении, когда заслуживаю вознаграждения за то, что сделал. UFC должны создать компанию и отдать мне долю в ней, чтобы я мог получать пассивный доход», — заявил Гейджи.

15 июня Гейджи одолел Илию Тапурию на турнире UFC в Белом доме. Поединок продлился до четвертого раунда из пяти, после чего врач вмешался и указал на остановку боя из-за состояния Топурии. На кону боя стоял чемпионский титул промоушена в легком весе, который принадлежал Топурии. Соответственно, теперь Гейджи — новый чемпион UFC.

Топурия — испанский боец смешанных боевых искусств, который также имеет грузинское гражданство. С 2020 года выступает в полулегком весе под эгидой UFC, он — бывший чемпион UFC в полулегком весе. Гейджи — бывший временный чемпион UFC в легком весе и экс-чемпион организации WSOF.

Ранее Гейджи отказался принимать внедорожник от Армана Царукяна.