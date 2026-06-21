Иран выпустил самый возрастной стартовый состав в истории чемпионатов мира

Сборная Ирана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Бельгии выставила самый возрастной стартовый состав за всю историю мировых первенств. Об этом сообщает Opta.

Средний возраст 11 игроков, вышедших на поле с первых минут, составил 32 года и 181 день. Предыдущее достижение принадлежало сборной Германии, которая в 1998 году вышла на матч со средним возрастом 31 год и 334 дня. Таким образом, иранцы побили рекорд, державшийся почти 30 лет.

Встреча сборных Ирана и Бельгии началась в 22:00 по мск. «Газета» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

ЧМ стал первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. Договориться об этом не удалось, однако базироваться иранская команда будет именно в Мексике.

Ранее 18-летний Ламин Ямаль побил возрастной рекорд среди футболистов с голами на ЧМ и Евро.