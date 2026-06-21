Ямаль побил возрастной рекорд среди футболистов с голами на ЧМ и Евро

18-летний Ямаль стал самым юным игроком в истории с голами на ЧМ и Евро

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в истории мировых и европейских первенств, который забивал на чемпионате мира и Европы.

В матче против Саудовской Аравии 18-летний футболист открыл счет на 10-й минуте, замкнув прострел Оярсабаля. Ранее он также принимал участие в Евро-2024, где забил один мяч и сделал четыре голевые передачи. Таким образом, Ямаль побил возрастной рекорд среди игроков, забивавших на обоих крупнейших турнирах.

Встреча завершилась со счетом 4:0. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 21-й минуте Оярсабаль забил после скидки Лапорта. На 24-й минуте он оформил дубль, замкнув прострел Ольмо. В начале второго тайма Кукурелья замкнул подачу с углового, и после рикошета мяч отскочил в ворота. В добавленное время арбитр отменил гол Феррана Торреса из-за офсайда.

Испания набрала четыре очка в двух турах и возглавила турнирную таблицу группы Н. Саудовская Аравия с одним очком располагается на четвертом месте.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Ямаль рассказал, как относится к своей популярности.