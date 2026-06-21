Дебютный гол Ямаля помог Испании разгромить Саудовскую Аравию на ЧМ-2026

Сборная Испании одержала победу над командой Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США) и завершилась со счетом 4:0.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 10-й минуте Ламин Ямаль открыл счет, замкнув прострел Оярсабаля. На 21-й минуте Оярсабаль забил после скидки Лапорта. На 24-й минуте он оформил дубль, замкнув прострел Ольмо. В начале второго тайма Кукурелья замкнул подачу с углового, и после рикошета мяч отскочил в ворота. В добавленное время арбитр отменил гол Феррана Торреса из-за офсайда.

Испания набрала четыре очка в двух турах и возглавила турнирную таблицу группы Н. Саудовская Аравия с одним очком располагается на четвертом месте.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

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