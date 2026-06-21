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Российская теннисистка вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге

Самсонова сыграет со Свитолиной за выход в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге
IMAGO/Ostseephoto/Global Look Press

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над представительницей Чехии Катериной Синяковой в первом круге травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге.

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты и завершилась со счетом 6:3, 7:5.

Самсонова, занимающая 37-е место в мировом рейтинге, с февраля не выигрывала более одной встречи. Матч с Синяковой прервал ее затяжную серию из пяти проигрышей.

Во втором круге россиянка встретится с украинкой Элиной Свитолиной (8-я ракетка мира). Призовой фонд турнира превышает 1 миллион евро.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Арина Соболенко установила антирекорд для первых ракеток мира.

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