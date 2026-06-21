«В аэропорту нашли 26 человек и выдали им форму»: Аршавин о Тунисе на ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин высказался о провальном выступлении сборной Туниса на чемпионате мира по футболу. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Такое впечатление, что в аэропорту нашли 26 человек и выдали им форму сборной Туниса. Команда не сыграна, тренера поменяли, поэтому нет хорошего результата», — сказал Аршавин.

В первом туре группового этапа Тунис проиграл Швеции со счетом 1:5. После этого главный тренер Сабри Лямуши был отправлен в отставку. Его сменил Эрве Ренар. Во втором туре Тунис проиграл Японии со счетом 0:4.

«Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборные Японии и Туниса выступают в одной группе с национальными командами Нидерландов и Швеции, которые уже сыграли свой матч второго тура. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу нидерландских футболистов. Теперь в турнирной таблице группы F Япония и Нидерландов имеют по четыре очка, у Швеции — три балла, Тунис идет без очков. Тунисская команда лишилась шансов на выход из группы.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее 18-летний футболист сборной Испании впервые забил гол на ЧМ.