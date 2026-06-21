18-летний футболист сборной Испании впервые забил гол на ЧМ

Нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль забил свой первый гол на чемпионатах мира в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Саудовской Аравии.

Встреча проходит в Атланте (США), Ямаль отличился на 11-й минуте. «Газета» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Возраст Ямаля на момент гола — 18 лет и 343 дня. Этот показатель не стал рекордным для чемпионатов мира — самым молодым автором гола остается Гави, забивший на ЧМ-2022 в возрасте 18 лет и 110 дней. Однако Ямаль опередил Лионеля Месси, который впервые отличился на мундиале в 18 лет и 357 дней.

Ямаль является воспитанником каталонского клуба. Его трансферная стоимость по мнению Transfermarkt оценивается в 200 миллионов евро.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее Ямаль рассказал, как относится к своей популярности.