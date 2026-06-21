Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

18-летний футболист сборной Испании впервые забил гол на ЧМ

Ламин Ямаль впервые забил гол на чемпионате мира
Mathias Bergeld/Global Look Press

Нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль забил свой первый гол на чемпионатах мира в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Саудовской Аравии.

Встреча проходит в Атланте (США), Ямаль отличился на 11-й минуте. «Газета» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Возраст Ямаля на момент гола — 18 лет и 343 дня. Этот показатель не стал рекордным для чемпионатов мира — самым молодым автором гола остается Гави, забивший на ЧМ-2022 в возрасте 18 лет и 110 дней. Однако Ямаль опередил Лионеля Месси, который впервые отличился на мундиале в 18 лет и 357 дней.

Ямаль является воспитанником каталонского клуба. Его трансферная стоимость по мнению Transfermarkt оценивается в 200 миллионов евро.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее Ямаль рассказал, как относится к своей популярности.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 21 июня. Крест на соглашениях Анкориджа, Крым без света и срок до 8 лет за подделку медсправки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!