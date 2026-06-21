«Будем делать все возможное»: Ротенберг о победе на Олимпиаде

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что сборная России в будущем приложит все усилия, чтобы выиграть Олимпийские игры. Его слова приводит РИА Новости.

«В 2018 году Павел Дацюк в своей речи Владимиру Владимировичу сказал: «Вы — наш капитан, мы сделаем все возможное, чтобы выиграть Олимпиаду». Мы это сделали, и мы этим гордимся. Чтобы встретиться с президентом — это нужно заслужить. Будем делать все возможное, чтобы выиграть Олимпиаду, и тогда мы сможем рассчитывать на то, что будет такое общение и внимание», — сказал Ротенберг.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Дисциплинарный орган Международной федерации хоккея (IIHF) отменил решение совета организации о недопуске российских команд к турнирам сезона-2026/27. Окончательное решение о возвращении будет принято на конгрессе IIHF в сентябре 2026 года.

Ранее в Госдуме рассказали, что хотели организовать матч между НХЛ и КХЛ.