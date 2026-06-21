Боец UFC Пимблетт готов отказаться от титульного боя ради поединка с Топурией

Английский боец Пэдди Пимблетт заявил, что готов отказаться от боя за пояс ради поединка с испано-грузином Илией Топурией. Его слова приводит The Independent.

«Готов ли я отказаться от титульника ради боя с Топурией? Отлично, вперед! Я надеюсь нокаутировать Бенуа Сен-Дени за два раунда, а затем снова выйти в октагон до конца года. Хотя сомневаюсь, что Топурия будет готов», — сказал Пимблетт.

Следующий бой англичанина состоится 11 июля на турнире UFC 329 против француза Бенуа Сен-Дени.

15 июня Гейджи одолел Илию Тапурию на турнире UFC в Белом доме. Поединок продлился до четвертого раунда из пяти, после чего врач вмешался и указал на остановку боя из-за состояния Топурии. На кону боя стоял чемпионский титул промоушена в легком весе, который принадлежал Топурии. Соответственно, теперь Гейджи — новый чемпион UFC.

Топурия — испанский боец смешанных боевых искусств, который также имеет грузинское гражданство. С 2020 года выступает в полулегком весе под эгидой UFC, он — бывший чемпион UFC в полулегком весе. Гейджи — бывший временный чемпион UFC в легком весе и экс-чемпион организации WSOF.

Ранее Гейджи отказался принимать внедорожник от Армана Царукяна.