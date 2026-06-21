18-летняя звезда сборной Испании вошел в стартовый состав на матч с Саудовской Аравией

Ямаль вошел в стартовый состав сборной Испании на матч с Саудовской Аравией

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль включен в стартовый состав национальной команды на матч второго тура группового этапа чемпионата мира против Саудовской Аравии.

Игра состоится в Атланте (США) и начнется в 19:00 по московскому времени. Этот матч станет для 18-летнего футболиста первым стартовым на турнире.

В первом туре чемпионата мира по футболу против Кабо-Верде Ямаль вышел на замену на 71-й минуте. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Ямаль является воспитанником каталонского клуба. Его трансферная стоимость по мнению Transfermarkt оценивается в 200 миллионов евро.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее Ямаль рассказал, как относится к своей популярности.