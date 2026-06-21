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«Жалко пацана, ему светит срок»: тренер «Металлурга» о грабителях его квартиры

Тренер «Металлурга» Разин заявил, что ему жаль грабителя его квартиры
Александр Кряжев/РИА Новости

Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» Андрей Разин раскрыл схему, по которой грабитель проник в его квартиру и похитили сейф. Его слова передает «Матч ТВ».

«Когда его пришли задерживать, он говорил оперативникам: «Я ведь выполнял ваши следственные действия». Жалко пацана, ему светит реальный срок», — добавил Разин.

Сам грабитель, по словам специалиста, действовал по указке мошенников, полагая, что помогает следствию.

20 июня стало известно, что мошенники взломали «Госуслуги» 16-летнего сына Разина, после чего показали подростку фейковую доверенность с его электронной подписью, оформленную на украинского террориста, и заявили, что она дает доступ ко всем семейным счетам. Злоумышленники представились оперативниками, ведущими расследование, обвинили парня в пособничестве терроризму и пригрозили, что из-за его несовершеннолетия вся ответственность ляжет на отца.

Мошенники требовали от подростка полного молчания, после чего вынудили юношу передать ключи от квартиры неизвестному, который похитил сейф и скрылся. Сын Разиных рассказал о случившемся родителям, те обратились в полицию.

Ранее 10-летний мальчик пожертвовал 25 тысяч рублей краснодарскому хоккейному клубу.

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