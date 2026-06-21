Олимпийский чемпион отказался считать Месси лучшим в истории футбола

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сравнил мастерство футболиста сборной Аргентины Лионель Месси с игрой Диего Марадоны и Пеле. Его слова передает «Советский спорт».

«Марадона нарушал режим, но когда его не стало, в стране объявили национальный траур. Не думаю, что в истории футбола Месси выше Пеле. Я видел на поле Пеле в 1965 году в «Лужниках». Сидел на скамейке, от меня в 25 м он забил такой гол, какой никому не снился», — сказал Тихонов.

На счету Марадоны и Месси по одной победе на чемпионатах мира в составе сборной Аргентины. Пеле же стал трехкратным обладателем Кубка мира.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Алжир. Встреча, которая прошла на стадионе «Эрроухэд» в Канзас-Сити, закончилась со счетом 3:0. Месси оформил хет-трик и стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, повторив рекорд немца Мирослава Клозе.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее в Аргентине установили самый высокий в мире памятник Месси.