Матч Франция — Ирак на ЧМ-2026 находится под угрозой срыва

Матч между сборными Франции и Ирака во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года находится под угрозой срыва из-за грозы. Об этом сообщает французское издание жL'Équipe.

Игра должна состояться 23 июня в 0:00 по московскому времени на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии. Согласно опубликованной информации, во время игры температура воздуха поднимется до +33°С. При этом периодами будут грозы и дождь. Из-за действующего протокола матч может быть прерван.

В первом туре мирового первенства французская сборная оказалась сильнее Сенегала, а Иран проиграл Норвегии — 1:4.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

Ранее в сборной Ирана пожаловались на ФИФА из-за отношения к команде.