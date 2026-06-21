World Athletics утвердила рекорд сезона россиянки Кнороз

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) на своем сайте утвердила лучший результат сезона, показанный российской прыгуньей с шестом Полиной Кнороз на Кубке России в Чебоксарах.

На Кубке России в Чебоксарах 26-летняя Кнороз взяла высоту 4,91 метра, что стало лучшим результатом в мире в текущем сезоне. Предыдущим лучшим результатом в сезоне была отметка 4,88 метра, которую преодолела представительница США Хана Молл.

18 июня Мировая федерация легкой атлетики ратифицировала результат россиянки Полины Кнороз на «Дне прыжков-2026» в Москве. Организация официально внесла результат прыжка с шестом на 4,87 м в список лучших в текущем сезоне. Теперь этот результат — третий в мире.

Кнороз — обладательница звания мастера спорта международного класса (2017). На чемпионате России 2025 года в Казани 26-летняя Кнороз победила с результатом 4,86 м.

В марте 2026 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций оставила в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. При этом Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике сохранил атлетов из России и Белоруссии в международном пуле допинг-тестирования.

Ранее российские хоккеисты «Каролины» появились на чемпионском параде с флагом РФ.