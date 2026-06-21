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«Мировые лыжи страдают»: чемпион ОИ об отстранении России

Олимпийский чемпион Нортуг: мировые лыжи страдают от недостатка конкуренции
Daniel Eriksson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг признался, что скучает по конкуренции между норвежскими и российскими лыжниками, и отметил, что мировые лыжи пострадали от недостатка этой конкуренции. Его слова приводит Sport24.

«Я абсолютно убежден в том, что мировые лыжи сейчас страдают от недостатка конкуренции на самом высоком уровне. На протяжении многих лет россияне доминировали на международной арене, были главными соперниками норвежцев. Сейчас на первых местах всегда одинаковые фамилии», — указал он.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

Первыми лыжниками, которые получили нейтральный статус, стали Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые выступили на Кубке мира и Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Ранее стало известно имя нового президента FIS.

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