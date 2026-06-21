Еще одна российская гимнастка выиграла золото Кубка вызова

Россиянка София Ильтерякова стала победительницей на Мировом Кубке Вызова по художественной гимнастике в упражнениях с мячом.

За свое выступление она получила 27,800 балла. На втором месте оказалась представительница Китая Ван Ци с результатом 27,400 балла. Замкнула тройку сильнейших еще одна представительница России Арина Ковшова (27,100).

До этого Ильтерякова выиграла серебро в личном многоборье и бронзовую медаль в упражнении с обручем. Ковшова в упражнении с мячом завоевала золотую медаль, а в личном многоборье стала шестой.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.

Ранее в Канаде пропала российская гимнастка.