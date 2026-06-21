«Пока не начали планирование»: Соболенко о подготовке к свадьбе

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко раскрыла подробности о подготовке к свадьбе с бразильским бизнесменом греческого происхождения Георгиосом Франгулисом. Ее слова приводит пресс-служба WTA.

«Мы определились, где пройдет свадьба и когда, но пока не начали планирование. Но я не хочу большую свадьбу – максимум человек 300. С масштабной вечеринкой, где все повеселятся. Все говорят, что у них в итоге было 500 человек, тысяча. И я такая: «А как тогда поздороваться со всеми?» — поделилась теннисистка.

Соболенко в мае 2024 года перестала скрывать новый роман. Она опубликовала фото с Франгулисом, заявив, что ее сердце занято. Избранник теннисистки поддерживает ее практически на всех крупных турнирах.

Спортсменка в январе 2026 года публично намекнула бойфренду на желание сыграть свадьбу. После победы на турнире серии WTA-500 в Брисбене она обратилась к бизнесмену, заявив, что уже хочет называть себя «как-то иначе». Знаменитость тогда отшутилась, что оказывает на возлюбленного давление и не собирается этого скрывать.

Первые слухи о помолвке пары появились в феврале 2026 года, когда звезда спорта выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с кольцом. Пользователи соцсети посчитали, что оно помолвочное. Однако догадки подписчиков спортсменки тогда не оправдались. О помолвке спортсменка объявила в начале марта.

Ранее Соболенко установила антирекорд для первых ракеток мира.