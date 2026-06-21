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Спорт

В Мексике воспротивились проведению ЧМ-2026 из-за пропавших без вести

Родственники пропавших выступили против проведения ЧМ по футболу в Мексике
Hannah McKay/Reuters

Проведение чемпионата мира по футболу в Мексике неуместно на фоне массового исчезновения людей в стране и других социальных проблем. Об этом заявила активистка и лидер организации по поиску пропавших без вести людей Lirios Buscadores Izcalli Карла Лечуга в комментарии РИА Новости.

«В стране ресурсов более чем достаточно, и эти средства можно использовать и для того, чтобы мы получили скорейший ответ по нашим родственникам», — указала она.

Сын Лечуги пропал в 2025 году.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции. Мексиканская команда уже провела два матча на мундиале, обыграла ЮАР (2:0) и Южную Корею (1:0) и вышла в плей-офф турнира.

Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

Ранее король и королева Нидерландов станцевали с игроками сборной Кюрасао.

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