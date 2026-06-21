Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Король и королева Нидерландов станцевали с игроками сборной Кюрасао и попали на видео

Король и королева Нидерландов станцевали в раздевалке с футболистами Кюрасао

Король Нидерландов Виллем-Александер и королева Максима станцевали вместе с футболистами сборной Кюрасао в раздевалке после матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026 против национальной команды Эквадора. Видеозапись момента появилась в социальных сетях.

Матч завершился со счетом 0:0. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. Для Кюрасао это очко стало первым на чемпионатах мира.

В турнирной таблице группы E у Германии шесть очков, Кот-д'Ивуар набрал три балла. У Эквадора и Кюрасао по одному очку. В заключительном туре Эквадор сыграет с Германией, а Кюрасао встретится с Кот-д'Ивуаром.

Кюрасао — это самоуправляемое государство, которое входит в состав Королевства Нидерландов. Остров обладает собственным правительством и широкой автономией, а Гаага отвечает лишь за внешнюю политику и оборону. Все местные жители имеют голландское гражданство.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Дик Адвокат не сдержал слез после первого очка сборной Кюрасао на ЧМ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 21 июня. Плата за проход по Ормузу в пользу США, рост зарплат у врачей и «атака инопланетян» в Бразилии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!