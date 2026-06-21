Король и королева Нидерландов станцевали с игроками сборной Кюрасао и попали на видео

Король и королева Нидерландов станцевали в раздевалке с футболистами Кюрасао

Король Нидерландов Виллем-Александер и королева Максима станцевали вместе с футболистами сборной Кюрасао в раздевалке после матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026 против национальной команды Эквадора. Видеозапись момента появилась в социальных сетях.

Матч завершился со счетом 0:0. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. Для Кюрасао это очко стало первым на чемпионатах мира.

В турнирной таблице группы E у Германии шесть очков, Кот-д'Ивуар набрал три балла. У Эквадора и Кюрасао по одному очку. В заключительном туре Эквадор сыграет с Германией, а Кюрасао встретится с Кот-д'Ивуаром.

Кюрасао — это самоуправляемое государство, которое входит в состав Королевства Нидерландов. Остров обладает собственным правительством и широкой автономией, а Гаага отвечает лишь за внешнюю политику и оборону. Все местные жители имеют голландское гражданство.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

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