Тренер сборной Кюрасао Адвокат не сдержал слез после ничьей на ЧМ

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат не сумел сдержать слез после ничьей в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2026 с национальной командой Эквадора. Об этом пишет РИА Новости.

После матча камера на несколько секунд показала 78-летнего тренера, который прослезился. Он также аплодировал своим футболистам, а затем обнимался с членами тренерского штаба.

Матч завершился со счетом 0:0. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Адвокат возглавил Кюрасао в 2024 году. В феврале 2026 года он покинул свой пост из-за тяжелой болезни дочери, затем ей стало легче, и он вернулся в команду, сместив Фреда Рюттена, и в июне 2026 года официально установил рекорд как самый возрастной тренер в истории чемпионатов мира.

В турнирной таблице группы E у Германии шесть очков, Кот-д'Ивуар набрал три балла. У Эквадора и Кюрасао по одному очку. В заключительном туре Эквадор сыграет с Германией, а Кюрасао встретится с Кот-д'Ивуаром.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее 37-летний вратарь сборной Кюрасао установил рекорд чемпионата мира.