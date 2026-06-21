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Германия установила рекорд чемпионатов мира

Германия установила рекорд чемпионатов мира по волевым победам
Maria Lysaker /Reuters

Сборная Германии после победы над Кот-д'Ивуаром вышла в лидеры по волевым победам на чемпионатах мира.

На счету немецкой сборной 16 волевых побед на ЧМ. Второе место по этому показателю занимают бразильцы. Третью строчку делят Уругвай, Швеция, Италия, Испания, Франция и Нидерланды (6).

Встреча завершилась со счетом 2:1.

На 30-й минуте матча счет открыл игрок сборной Кот-д'Ивуара Франк Кессье. На 60-й минуте счет сравнял немецкий футболист Дениз Ундав. Ундав уже в компенсированное время принес Германии победу. В турнирной таблице группы E Германия набрала шесть очков, у Кот-д'Ивуара три балла. У Кюрасао и Эквадора по одному очку.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

В заключительном туре сборная Германии сыграет с Эквадором, а Кот-д'Ивуар сыграет с Кюрасао.

Ранее Германию обвинили в нечестной игре на чемпионате мира.

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