Германию обвинили в нечестной игре на чемпионате мира

Тренер Кот-д'Ивуара обвинил Германию в нечестной игре на чемпионате мира

Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Эмерс Фаэ прокомментировал поражение своей команды от Германии в матче группового этапа чемпионата мира, заявив, что ждал от соперника более честной игры, передает Globo.

«Поздравляю Германию с победой. Но от такой большой страны я ожидал более честной игры», — сказал Фаэ.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

На 30-й минуте матча счет открыл игрок сборной Кот-д'Ивуара Франк Кессье. На 60-й минуте счет сравнял немецкий футболист Дениз Ундав. Ундав уже в компенсированное время принес Германии победу. В турнирной таблице группы E Германия набрала шесть очков, у Кот-д'Ивуара три балла. У Кюрасао и Эквадора по одному очку.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

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