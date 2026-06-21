Германия обыграла Кот-д'Ивуар в матче чемпионата мира и вышла в плей-офф

Германия обыграла Кот-д'Ивуар со счетом 2:1 в матче чемпионата мира

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Германии обыграла Кот-д'Ивуар.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

На 30-й минуте матча счет открыл игрок сборной Кот-д'Ивуара Франк Кессье. На 60-й минуте счет сравнял немецкий футболист Дениз Ундав. Ундав уже в компенсированное время принес Германии победу. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице группы E Германия набрала шесть очков, у Кот-д'Ивуара три балла. У Кюрасао и Эквадора нет набранных баллов. Кюрасао и Эквадор начнут свой матч в 3.00 по московскому времени.

Сборная Германии досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

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