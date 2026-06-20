Легенда сборной Германии Нойер стал рекордсменом чемпионатов мира

Нойер установил рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира среди вратарей

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер стал рекордсменом по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира среди вратарей.

Он вышел в стартовом составе немецкой команды на матч второго тура мирового первенства с Кот-д'Ивуаром. Эта игра стала для 40-летнего Нойера 21-м на чемпионатах мира за сборную Германии. Поэтому показателю он опередил француза Уго Льориса, на счету которого 20 матчей.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Германии и Кот-д'Ивуар, в минуты написания новости идет первый тайм, счет не открыт.

В составе сборной Германии Нойер стал чемпионом мира 2014 года.

Германия разгромила команду Кюрасао в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча проходила в Хьюстоне на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» и завершилась со счетом 7:1. В третьем матче немецкие футболисты сыграют с Эквадором.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

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