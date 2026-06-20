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Легенда сборной Германии Нойер стал рекордсменом чемпионатов мира

Нойер установил рекорд по количеству матчей на чемпионатах мира среди вратарей
Christian Charisius/AP

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер стал рекордсменом по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира среди вратарей.

Он вышел в стартовом составе немецкой команды на матч второго тура мирового первенства с Кот-д'Ивуаром. Эта игра стала для 40-летнего Нойера 21-м на чемпионатах мира за сборную Германии. Поэтому показателю он опередил француза Уго Льориса, на счету которого 20 матчей.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Германии и Кот-д'Ивуар, в минуты написания новости идет первый тайм, счет не открыт.

В составе сборной Германии Нойер стал чемпионом мира 2014 года.

Германия разгромила команду Кюрасао в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча проходила в Хьюстоне на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» и завершилась со счетом 7:1. В третьем матче немецкие футболисты сыграют с Эквадором.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Ранее Нидерланды разгромили Швецию на ЧМ-2026.

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