Квартиру главного тренера клуба КХЛ ограбили мошенники

Квартиру главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» Андрея Разина ограбили мошенники. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Татьяна Разина — супруга тренера — рассказала, что злоумышленники взломали Госуслуги их сына, после чего сделали доверенность на некоего человека и начали звонить подростку, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Они говорили, что юноша может быть обвинен в пособничестве терроризму, поскольку доверенность была сделана на якобы боевиков из Украины.

Злоумышленники требовали, что подросток никому ничего не говорил, поскольку из-за разглашения информации может быть заведено уголовное дело, а его отца могут уволить из «Металлурга». Подростка вынудили отдать ключ от квартиры неизвестному, тот забрал сейф и скрылся. Сын Разиных обо всем рассказал родителям, а те обратились в правоохранительные органы.

При этом сам юноша сделал скриншоты переписок со злоумышленниками, номера их телефонов, а также сделал фотографию автомобиля, на котором приехал тот, кто ограбил квартиру. Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать мужчину, который вынес сейф, на это ушло около 10-12 часов.

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