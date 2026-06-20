Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Нападение на ТЦ в КраснодареВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Квартиру главного тренера клуба КХЛ ограбили мошенники

Квартиру главного тренера «Металлурга» ограбили мошенники
Александр Кряжев/РИА Новости

Квартиру главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» Андрея Разина ограбили мошенники. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Татьяна Разина — супруга тренера — рассказала, что злоумышленники взломали Госуслуги их сына, после чего сделали доверенность на некоего человека и начали звонить подростку, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Они говорили, что юноша может быть обвинен в пособничестве терроризму, поскольку доверенность была сделана на якобы боевиков из Украины.

Злоумышленники требовали, что подросток никому ничего не говорил, поскольку из-за разглашения информации может быть заведено уголовное дело, а его отца могут уволить из «Металлурга». Подростка вынудили отдать ключ от квартиры неизвестному, тот забрал сейф и скрылся. Сын Разиных обо всем рассказал родителям, а те обратились в правоохранительные органы.

При этом сам юноша сделал скриншоты переписок со злоумышленниками, номера их телефонов, а также сделал фотографию автомобиля, на котором приехал тот, кто ограбил квартиру. Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать мужчину, который вынес сейф, на это ушло около 10-12 часов.

Ранее 10-летний мальчик пожертвовал 25 тысяч рублей краснодарскому хоккейному клубу.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 20 июня. Закрытие Ормузского пролива, нападение в ТЦ и лесные пожары из-за шелкопряда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!