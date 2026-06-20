Иностранный лидер «Зенита» вновь не явился на сборы команды

Тренер «Зенита» Семак заявил, что Вендел снова не явился вовремя на сборы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что бразильский полузащитник Вендел снова не явился в срок на летние тренировочные сборы команды. Его слова приводит официальный сайт петербургский команды.

«Те, кто должны были присоединиться, на месте. За исключением Барриоса, который отпросился по личным причинам, ну и Вендела, который традиционно предпочитает платить деньги за дополнительные выходные», — указал он.

В начале 2026 года в СМИ появилась информация о намерении «Зенита» оштрафовать своего бразильского полузащитника Вендела на €700 тыс. (около 62 миллионов рублей) за опоздание на зимние сборы команды. Сумма штрафа складывается по схеме «100 тысяч евро за каждый день пропуска». Футболист ведет себя подобным образом не в первый раз, ранее он уже опаздывал к началу сборов команды.

17 мая петербургский «Зенит» обыграл «Ростов» в 30-м туре РПЛ со счетом 1:0 и выиграл чемпионат России, обойдя главного конкурента — «Краснодар» — на два балла. Сразу после победы в «Зените» пообещали вернуть Венделу часть денег, которые он заплатил за опоздание на зимние сборы.

Ранее в «Спартаке» обозначили цели команды.