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Иностранный лидер «Зенита» вновь не явился на сборы команды

Тренер «Зенита» Семак заявил, что Вендел снова не явился вовремя на сборы
Михаил Киреев/РИА Новости

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что бразильский полузащитник Вендел снова не явился в срок на летние тренировочные сборы команды. Его слова приводит официальный сайт петербургский команды.

«Те, кто должны были присоединиться, на месте. За исключением Барриоса, который отпросился по личным причинам, ну и Вендела, который традиционно предпочитает платить деньги за дополнительные выходные», — указал он.

В начале 2026 года в СМИ появилась информация о намерении «Зенита» оштрафовать своего бразильского полузащитника Вендела на €700 тыс. (около 62 миллионов рублей) за опоздание на зимние сборы команды. Сумма штрафа складывается по схеме «100 тысяч евро за каждый день пропуска». Футболист ведет себя подобным образом не в первый раз, ранее он уже опаздывал к началу сборов команды.

17 мая петербургский «Зенит» обыграл «Ростов» в 30-м туре РПЛ со счетом 1:0 и выиграл чемпионат России, обойдя главного конкурента — «Краснодар» — на два балла. Сразу после победы в «Зените» пообещали вернуть Венделу часть денег, которые он заплатил за опоздание на зимние сборы.

Ранее в «Спартаке» обозначили цели команды.

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