«Поделюсь спойлерами позже»: Тутберидзе ставит программу Трусовой

Фигуристка Трусова раскрыла, что программу ей поставят Тутберидзе и Глейхенгауз

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) в своем Telegram-канале рассказала, что они с Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом начали работу над произвольной программой.

«Начали ставить ПП! Поделюсь с вами небольшими спойлерами, но чуть позже. А пока можете попробовать угадать, какую музыку и образ мы выбрали», — написала она.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Зимой фигуристка объявила о возобновлении карьеры. Она вернулась в группу к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась большую часть карьеры.

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