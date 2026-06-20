«Только два трофея»: в «Спартаке» обозначили цели команды

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао в подкасте на официальном YouTube-канале клуба обозначил турнирные цели команды на предстоящий сезон.

«Могу сказать следующее. Мы будем бороться за победу. В России только два трофея: чемпионат и кубок. Поскольку в еврокубках не играем, ничего другого нет. Суперкубок, да, но он следствие победы в кубке или лиге. Это один матч. Да. Для меня очевидно, что мы будем бороться за победу», — заявил он.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России 24 мая. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3. По ходу празднования футболисты красно-белых сломали кубок.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1. В Суперкубке России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 18 июля. Новый сезон Российской премьер-лиги начнется в конце июля. По итогам сезона-2025/26 «Спартак» занял четвертое место в чемпионате России, уступив «Зениту», «Краснодару» и «Локомотиву».

Ранее «Спартаку» предложили заплатить €10 млн за игрока из Казахстана.