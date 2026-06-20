Появились подробности о состоянии игрока Канады, получившего страшную травму на ЧМ

Полузащитник сборной Канады Исмаэль Коне был успешно прооперирован после перелома, который он получил во время матча чемпионата мира — 2026 c Катаром. Об этом сообщает The Athletic.

«Ожидается, что он полностью восстановится, но пропустит оставшуюся часть чемпионата мира», — говорится в заявлении Канадской футбольной ассоциации.

Инцидент произошел через несколько минут после начала второго тайма. В борьбе игрок Катара Ассим Мадибо нанес Коне серьезную травму ноги, футболисту долгое время оказывали помощь на поле, причем запасные игроки канадской сборной выстроились вокруг него плотным кольцом. После этого футболист покинул поле на носилках: он был в сознании, сидел и показывал большой палец трибунам.

Футболиста госпитализировали. Позднее стало известно, что он получил перелом малоберцовой и большеберцовой костей.

Встреча завершилась со счетом 6:0. Встреча, которая состоялась на стадионе «Би-Си Плэйс» в канадском Ванкувере, завершилась с результатом 6:0. Голам в матче отметились Джонатан Дэвид, оформивший хет-трик (29-я, 45+3-я и 90+2-я минуты), Кайл Ларин, открывший счет в матче на 16-й минуте, и Натан-Дилан Салиба (64-я минута). Еще один гол стал автоголом — Мохамед Аль-Маннаи на 75-й минуте срезал мяч в свои ворота. Удаление Мадибо за инцидент с Коне стало вторым для Катара, первым прямую красную карточку в матче получил Хомам Аль-Амин на 33-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кристиан Гарай из Чили.

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