«Станет мрачной страницей»: в Иране высказались о проведении ЧМ-2026 в США

Генеральный секретарь Федерации футбола Ирана Хедаят Момбейни раскритиковал США как принимающую чемпионат мира по футболу страну, назвав это мрачной страницей в футбольной истории. Его слова приводит France24.

«Это крупный международный турнир. Подобное нарушение наших правил и соглашений, на мой взгляд, ставит под сомнение сам футбол. Я считаю, что это станет мрачной страницей в новейшей истории чемпионатов мира», — указал он.

В первом матче группового этапа чемпионата мира Иран сыграл вничью с Новой Зеландией — 2:2. Во втором матче иранские футболисты сразятся с соперниками из Бельгии 21 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее стали известны первые неудачники ЧМ-2026.