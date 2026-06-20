На чемпионате мира 2026 года появилась золотая рыбка-предсказатель, сообщает Reuters.

Названная в честь французского нападающего Килиана Мбаппе рыбка Свимбаппе (Swimbappe) верно угадала 10 из 14 победителей в матчах, которые ей было предложено угадать. Рыбка делает свои прогнозы, подплывая к одному из двух флажков, выставленных в аквариуме.

По словам Тима Гленна, создателя проекта Свимбаппе, рыбке тяжелее всего показать своим телом ничейный результат.

16 июня Франция обыграла Сенегал. Игра, которая проходила на стадионе «Метлайф Стэдиум» в Нью-Йорке, завершилась победой Франции со счетом 3:1.

Все мячи были забиты во втором тайме. Счет на 66-й минуте открыл Килиан Мбаппе после передачи Майкла Олисе. Практически сразу же африканцы ответили точным ударом Николаса Джексона, но его мяч не был засчитан из-за положения вне игры.

На 82-й минуте упрочил преимущество французов Брэдли Баркола. Он вышел на замену за две минуты до этого и забил первым же касанием в своей дебютной игре на мировых первенствах. На пятой добавленной минуте 18-летний Ибрагим Мбайе отыграл один мяч — это также его дебютный гол на чемпионатах мира. Однако с передачи Олисе Мбаппе оформил дубль и установил окончательный счет встречи.

Ранее сообщалось, что легенда «Динамо» покинет клуб.