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На ЧМ-2026 судья выпил рассол по ходу матча

Судье матча США — Австралия Цваейру дали выпить рассол от судорог в ногах
Blake Dahlin/Reuters

Арбитр матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года между США и Австралией Феликс Цвайер схватил судороги в компенсированное ко второму тайму время.

Немецкого рефери смогли поднять на ноги при помощи огуречного рассола. Для того, чтобы подняться на ноги, резервный арбитр матча вынес Цвайеру небольшое количество жидкости, которая способствует снятию спазма и и мышечного перенапряжения.

После принятия рассола вовнутрь Цвайер смог подняться на ноги и доработать матч до финального свистка.

Игра, которая прошла на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле, закончилась со счетом 2:0 в пользу американцев. В составе победителей отличился Алекс Фриман. Автогол на своей счет записал австралийский защитник Кэмерон Берджесс.

После этой победы американцы набрали шесть очков и закрепились на первом месте в своей группе. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что легенда «Динамо» покинет клуб.

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