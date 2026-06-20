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Игрок «Реал Сосьедада» Захарян может вернуться в чемпионат России

К полузащитнику «Реал Сосьедада» Захаряну проявляют интерес российские клубы
Global Look Press

Представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна Геннадий Голубин в интервью Sport24 заявил, что футболист в межсезонье может вернуться в Россию.

По его словам, к игроку проявляют интерес лидеры отечественного футбола.

«Интерес со стороны российских клубов к Арсену был. Речь идет о топ-клубах РПЛ, которые находятся среди лидеров российского футбола. Но пока никаких конкретных движений нет», — заявил Голубин.

В завершившемся сезоне чемпионата Испании Захарян провел 17 матчей, не отметивший результативными действиями.

19 апреля «Реала Сосьедад» выиграл Кубок Испании. В решающем матче, прошедшем на стадионе «Ла Картуха» в Севилье, баскский клуб оказался сильнее мадридского «Атлетико» в серии пенальти — 4:3. Таким образом, Захарян вместе с командой получил право выступить на общей групповой стадии Лиги Европы в сезоне-2026/27.

Ранее защитник «Динамо» установил рекорд ЧМ-2026.

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