Защитник «Динамо» установил рекорд ЧМ-2026

Футболист московского «Динамо» Хуан Касерес, выступающий в составе сборной Парагвая на чемпионате мира, установил рекорд числу удачных отборов за игру, сообщает Opta.

В матче второго тура против Турции игрок российского клуба совершил девять удачных отборов, что на данный момент является лучшим показателем мундиаля.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу парагвайцев. На второй минуте матча счет открыл Матиас Галарса. Мигель Альмирон был удален на 45-й минуте за то, что прикрыл рот рукой. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В группе D лидируют США, набрав шесть очков, у Австралии и Парагвая по три балла. Турция пока очков не набрала.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

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