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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Впервые в истории футбола игрока удалили за прикрытый рот

В матче Турции и Парагвая впервые удалили футболиста за прикрытый рукой рот
Carlos Barria/Reuters

Нападающий сборной Парагвая Мигель Альмирон стал первым футболистом в истории, которого удалили с поля за прикрытый рот.

Инцидент состоялся на 45-й минуте матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Турции. Футболист обратился к защитнику команды соперника Мерту Мюльдюру, прикрыв при этом рукой рот. По новым правилам за подобное действие главный арбитр игры должен удалить игрока с поля, что и было сделано.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Парагвая. На второй минуте матча счет открыл Матиас Галарса. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В группе D лидируют США, набрав шесть очков, у Австралии и Парагвая по три балла. Турция пока очков не набрала.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Ранее сообщалось, что рекламная пауза в таймах на ЧМ-2026 принесет рекордные доходы.

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