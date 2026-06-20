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В Бразилии анонсировали возвращение Неймара

Главный тренер сборной Бразилии Анчелотти анонсировал возвращение Неймара
Dylan Martinez/Reuters

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Карло Анчелотти анонсировал возвращение нападающего Неймара Жуниора в состав. Его слова приводит Globo.

По его словам, 34-летний футболист близок к тому, чтобы полностью оправиться от травмы и вернуться в строй.

«В субботу Неймар проведет индивидуальную тренировку. В понедельник он будет работать с командой и будет готов к матчу против Шотландии», — заявил итальянский специалист.

Минувшей ночью сборная Бразилии разгромила Гаити в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Матеус Кунья открыл счет на 23-й минуте. На 36-й минуте Кунья сделал дубль. Под самый занавес первого тайма мяч забил Винисиус Жуниор. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице группы C после двух туров Бразилия и Марокко набрали по четыре очка, три очка набрали шотландцы, в активе Гаити нет набранных баллов.

Ранее сообщалось, что рекламная пауза в таймах на ЧМ-2026 принесет рекордные доходы.

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